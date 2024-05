Nell'ultimo sondaggio avevamo posto l'interrogativo sulla nuova possibilità della Fiorentina di vincere la Conference League dopo il fallimento dello scorso anno.

I lettori di gonews.it si sono espressi riguardo alle due possibili scelte.

Il 60% ha votato per l'opzione "Sì, questo è l'anno giusto", mentre il restante 40% per "No, avversaria temibile".