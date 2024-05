Firenze, Auser Abitare Sociale: “Anche famiglie con redditi di 2000 euro al mese fanno fatica a trovare case in affitto”

“Assistiamo a un fenomeno preoccupante: l'emersione di nuove categorie fragili da un punto di vista abitativo che sono paradossalmente fragili perché hanno un reddito medio ma non riescono a trovare un'abitazione in affitto sul libero mercato”.

Lo ha detto Gabriele Danesi, presidente del progetto Auser Abitare Sociale, durante il primo appuntamento del ciclo “Gli Incontri dell’Orto” organizzato ieri dall’agenzia di comunicazione Galli Torrini all’ Orto San Frediano e moderato dal giornalista Massimo Vanni.

“I fiorentini in difficoltà sul fronte abitativo sono per esempio nuclei giovani, famiglie con un figlio, un genitore con un lavoro da dipendente e uno libero professionista, che dispongono di 2000- 2100 euro al mese – spiega Danesi - ma non hanno alle spalle nessuno soggetto che possa fare da garante per la solvibilità e non trovano alloggi o perché non ci sono o perché sono talmente rari che i proprietari possono chiedere canoni elevati e garanzie che solo certe posizioni economiche posso dare”.

