Firenze, cooperativa sociale Il Girasole: “Difficoltà a trovare lavoratori per il caro affitti”

Il direttore area Accoglienza e Housing sociale della coop Andrea Ricotti a “Gli Incontri dell’Orto”: “Molti si vedono offrire appartamenti da condividere con altre 3 o 4 persone”

“Facciamo fatica a trovare lavoratori perché molti hanno difficoltà a trovare casa a Firenze per il caro affitti”.

Lo ha detto Andrea Ricotti, direttore area Accoglienza e Housing sociale della cooperativa Il Girasole durante il dibattito “Casa vs turismo: dove va Firenze?”, primo appuntamento del ciclo “Gli Incontri dell’Orto” che si è svolto ieri all’ Orto San Frediano.

“Ci sono persone che vorrebbero lavorare da noi - racconta Ricotti - ma a Firenze non trovano un affitto minimamente dignitoso, si vedono offrire camere senza bagno, appartamenti da condividere con altre tre-quattro persone e questo limita le loro scelte. Per questo stiamo finalizzando un percorso che ci porterà ad aprire uno o due appartamenti di grandi dimensioni da trasformare in foresteria per i nostri lavoratori: siamo una cooperativa che al suo interno ha anche persone che arrivano da percorsi di vita non facili, questa soluzione li aiuterebbe a trovare una formula abitativa più protetta”.