In viaggio con 700 g di droga, arrestato dalla polstrada

Un 30enne è stato arrestato dalla polizia stradale di Viareggio mentre portava 700 g di hashish e marijuana. Il giovane della provincia di Roma è stato controllato ieri pomeriggio nell'autostrada A12 prima del casello Versilia dagli agenti. Quando i poliziotti si sono affiancati alla sua Lancia, ha cominciato a sbandare e quasi a voler sfuggire in accelerata. Una volta fermato in sicurezza, è stato controllato e sotto il sedile lato passeggero c'era la droga, per un valore sul mercato di circa 2.500 euro. Dopo l'arresto sono stati sequestrati 600 euro che aveva con sé e la droga.