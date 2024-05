Le grandi canzoni sul palco del Teatro della Misericordia

“Grease”, “Rugantino”, “Singin’ in the rain”, sono alcuni dei musical che verranno interpretati sabato 18 maggio alle 20.30 al Teatro della Misericordia di Vinci, (via Pierino da Vinci 39).

È “Viva il musical”, organizzato dalla Città di Vinci in collaborazione con la Onlus Cielo d’Africa, il cui ricavato sarà destinato al Centro Aiuto Donna Lilith, il centro territoriale che dedica la propria attività al contrasto della violenza sulle donne e che fa parte della Consulta comunale delle pari opportunità.

A riproporre le più celebri opere dei musical del Novecento Classic Pop di Rita Lazzeri, che sarà presentata da Alessandro Masti, popolare speaker radiofonico di Radio Toscana.

A precedere l’evento un aperitivo di benvenuto offerto all’ingresso del teatro. Il costo del biglietto d’ingresso è di 15 euro. È possibile avere informazioni sull’evento e prenotare chiamando il 3703178211 o il 3397729913. L’evento ha il patrocinio dell’Ausl Toscana entro.

