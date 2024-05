Orti Sociali alla Querciola, aperto il bando per l'assegnazione a Quarrata

Sono aperte le domande per assegnare sei appezzamenti di terreno da utilizzare come orti urbani all’interno dell’Area Protetta “La Querciola”.

I sei lotti di terreno ad uso ortivo, di superficie compresa tra i 50 e i 150 metri quadri ciascuno, sono affidati in gestione a persone residenti nel territorio Comunale. Ciascun orto è dotato di presa d’acqua per l’irrigazione e può essere coltivato solo con coltivazione biologica per uso domestico, senza fini di lucro.

Il complesso di Orti Urbani si estende su una superficie complessiva di 10mila metri quadrati suddiviso in 74 orti (“lotti”), ciascuno delimitato da appositi cordoli, situati all’interno dell’Area Protetta” La Querciola”, in località Caserana. All’interno dell’area in questione sono compresi anche spazi per viabilità di accesso, percorsi pedonali e spazi a parcheggio.

Il progetto degli Orti Sociali fa parte di un più ampio progetto promosso da Regione Toscana per l’utilizzo e la riqualificazione di terreni sia pubblici che privati incolti, concessi in uso all’amministrazione comunale per la realizzazione di “orti urbani”, ovvero aree attrezzate per la coltivazione orticola ad utilizzo domestico che favoriscano la promozione di stili di vita sani e contribuiscano a politiche di socializzazione e aggregazione.

Coloro che sono interessati a concorrere per l’inserimento in graduatoria per l’assegnazione degli orti devono presentare domanda redatta su apposito modulo reperibile sul sito istituzionale del Comune di Quarrata o presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico in Piazza Risorgimento n.40, previo appuntamento, contattando i seguenti recapiti telefonici: 0573771220 – 0573771213 - 0573771129. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 24 maggio 2024. Trovate qui tutte le informazioni

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa