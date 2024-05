Pd Montopoli firma per il referendum Cgil contro il Jobs Act

Ancora troppi morti sul lavoro, un lavoro sempre più precario e poco dignitoso.

Coerentemente con l'iniziativa intrapresa dal nostro Partito e sostenuta anche dalla nostra organizzazione locale con la proposta di legge per l'introduzione di un salario minimo, a seguito della personale adesione di molti iscritti e dirigenti fra i quali la nostra Segretaria nazionale, il Pd di Montopoli sostiene la raccolta firme per la proposta dei quattro referendum abrogativi in materia di lavoro promossi dalla CGIL, che chiedono l'abrogazione delle norme che impediscono il reintegro al lavoro in caso di licenziamenti illegittimi, delle norme che facilitano i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, delle norme che hanno liberalizzato l'utilizzo del lavoro a termine, e infine l'abrogazione delle norme che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all’impresa appaltante.

Intendiamo, così, caratterizzare con un impegno ancora maggiore sui temi del lavoro la campagna del Partito Democratico per le Elezioni Europee dell'8 e 9 Giugno.

Sarà possibile sottoscrivere le proposte di referendum in occasione dei banchetti organizzati presso il mercato di Montopoli sabato 18 Maggio, il mercato di San Romano mercoledì 29 Maggio e il mercato di Capanne martedì 4 Giugno.

Fonte: Pd Montopoli