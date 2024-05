Ponte a Niccheri, nuova fase dei lavori in zona ospedale

Dalla fine di questa settimana, nuova fase di cantierizzazione nell'area davanti all'ospedale di Ponte a Niccheri. Un intervento realizzato da Autostrade nell'ambito delle opere compensative per la terza corsia dell'A1.

nel dettaglio, entrerà in esercizio il nuovo bypass viario sotto l'autostrada. Il traffico da e verso Antella sarà incanalato sul nuovo tracciato già da sabato mattina.

In questa fase, che proseguirà fino al mese di agosto, l'accesso all'area ospedaliera e per il pronto soccorso avverrà solo dalla nuova rotatoria posta lato Antella (che si prevede venga aperta al traffico già da venerdì mattina).

Pertanto chi dovrà accedere all'ospedale provenendo da Firenze-Ponte Niccheri dovrà percorrere la nuova viabilità e rientrare verso l'ospedale imboccando la vecchia strada dalla nuova rotatoria lato Antella.

Le aree di parcheggio per alcune settimane saranno ancora ridotte: per questo si rinnova l'invito ad utilizzare quanto più possibile il sistema di trasporto pubblico oppure ad utilizzare gli spazi disponibili per la sosta nella vicina area di via di Belmonte collegata dal percorso pedonale (dove si prevede a breve un intervento di miglioramento e estensione dei posti per la sosta).

L'accesso e transito pedonale lungo Via dell'Antella sarà sempre garantito con un un percorso provvisorio che si sviluppa ai margini delle aree di cantiere ricollegandosi alle piste e i percorsi già realizzati.