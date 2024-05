Sponsor privati nelle scuole, siete d'accordo? Il sondaggio di gonews.it

"Scuole sponsorizzate": è questo il nuovo sondaggio scelto dalla redazione di Gonews.it.

Di cosa parliamo? Di una notizia emersa nelle scorse settimane secondo cui le singole scuole potrebbero accedere a fonti di finanziamento private, dando in cambio visibilità alle aziende che investono. Da Viale Trastevere parlano di uno strumento che punta a uniformare la stipula e messa in opera di tali accordi e, per questo, ne hanno approfittato anche per avviare una consultazione tra gli stessi istituti, che vuole raccogliere pareri e suggerimenti.

Il sondaggio di Gonews.it

Scuole sponsorizzate, sei d'accordo?

Sì, norma già esiste e funziona

No, scuola libera da questi condizionamenti

C'è tempo fino alla prossima settimana, buon voto!