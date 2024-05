"Stalli rosa a Empoli, io incinta di 6 mesi a Castelfiorentino non posso avere il permesso"

Sull'iniziativa degli stalli rosa di Empoli dedicati a genitori, futuri o attuali con bambini fino ai 2 anni, ci scrive una lettrice chiedendo uno sforzo in più, in questo caso all'amministrazione comunale e all'Asl Toscana Centro.

"Sono una ragazza incinta di 6 mesi di Castelfiorentino, devo fare tutte le visite del caso in ospedale a Empoli e nei vari consultori empolesi però non posso parcheggiare nei parcheggi rosa perchè non sono residente a Empoli. In zona ospedaliera non si trova parcheggio nè lungo la strada lungo le strisce blu nè nel parcheggio multipiano a pagamento a quest’ora (9.30, NdR). Con il caldo che sta arrivando sono costretta a parcheggiare al parcheggio gratis, praticamente ad Avane. Credo che tante donne siano nella mia condizione, tutte quelle dei comuni limitrofi essendo ormai Empoli l’ospedale referente di zona".

Giriamo la questione al Comune di Empoli e all'Asl, titolare dell'ospedale San Giuseppe di Empoli e dei parcheggi interni.

Lettera firmata