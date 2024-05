Un minuto di silenzio a Fiesole per il 23enne scomparso

Il Comune di Fiesole invita tutti i cittadini a osservare un minuto di silenzio oggi alle 15.30 in seguito al grave lutto che ha colpito la città il 14 maggio, con la tragica scomparsa del giovanissimo Ettore Maoggi, rimasto coinvolto in un incidente martedì pomeriggio a Firenze. Raccogliendo la spontanea partecipazione dei cittadini, il Comune di Fiesole ha emesso un'ordinanza per manifestare il dolore della città, stringendosi intorno alla famiglia: gli uffici comunali osserveranno un minuto di silenzio, a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, oggi - giovedì 16 maggio - alle ore 15.30, in concomitanza con le esequie. Dal Comune anche l'invito ad annullare gli eventi pubblici.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa