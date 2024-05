Il Comune di Siena vuole recuperare i vespasiani del centro in supporto ai bagni pubblici

La giunta comunale di questa mattina, giovedì 16 maggio, ha approvato l’atto di indirizzo con cui si stabilisce di provvedere agli interventi necessari per il completo ripristino dei vespasiani presenti nel centro storico di Siena, preservandoli e recuperandoli quali strutture di supporto alla rete di bagni pubblici in corso di riqualificazione.

All’interno del centro storico sono attualmente in funzione dieci vespasiani, di cui alcuni doppi, distribuiti nel vicolo di San Girolamo, vicolo di San Clemente (incrocio con Via Roma), via delle Sperandie, via Pier Andrea Mattioli (incrocio Prato di Sant’Agostino), Strada Laterina (presso l’ingresso del cimitero), viale Don Minzoni e via Paolo Mascagni. Le strutture si presentano tuttavia in stato di degrado, spesso oggetto di vandalismo e di uso improprio, oltre che deteriorati dal tempo, e necessitano di interventi di risistemazione per ripristinarne piena funzionalità e decoro.

L’atto approvato dalla giunta comunale rientra nel programma di riqualificazione dei bagni pubblici al fine di garantire adeguate dotazioni strutturali igieniche ed efficienti, specialmente nelle stagioni turistiche quando è maggiore la richiesta di accesso ai servizi della città. Ad oggi, nel centro storico, sono stati conclusi i lavori di ripristino dei bagni in piazza Madre Teresa di Calcutta, Via di Beccheria e Via della Vecchia, mentre sono in fase di valutazione gli interventi di adeguamento di quelli presenti all'interno del sottopassaggio della Lizza.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa