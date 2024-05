Aggredisce donna dopo la fine della relazione sentimentale, denunciato nel Cuoio

Un uomo della zona del Cuoio è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dopo aver aggredito la ex compagna. I militari della compagnia di San Miniato si sono attivati dopo la querela sporta dalla donna, che è finita al pronto soccorso per le lesioni subite. Le indagini hanno portato a rintracciare l'uomo in breve tempo. L'aggressione era dovuta all'incapacità dell'uomo di accettare la fine della relazione sentimentale. Da tempo si era spinto in vessazioni e violenze fisiche, per ultima quella raccontata. Oltre alla denuncia, è stato disposto il divieto di avvicinamento alla donna.