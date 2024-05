Campinoti dopo la visita di Tajani: "Empoli tornerà sicura e accogliente"

"Dopo la commovente visita alla Rsa che il Ministro Antonio Tajani ha condiviso con me, il successivo bagno di folla è stata l'occasione per ribadire parole e concetti importanti: fondamenti di libertà e di priorità della persona sono al centro del nostro programma, valori questi comuni a tutto il Centrodestra che mi sostiene unito e compatto". Così il candidato sindaco a Empoli, Simone Campinoti, a margine dell'appuntamento elettorale di giovedì 16 maggio con il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

"Ormai ovunque si respira davvero una fortissima aria di cambiamento che soffia anche sul nostro territorio, grazie anche alla nostra campagna elettorale molto diversa per stile e metodi da quella dei nostri avversari. Noi ribadiamo che siamo in corsa non contro qualcuno o qualcosa, ma semplicemente per mandare a casa una classe dirigente che da anni governa indisturbata - prosegue Campinoti - e che ormai, per eccesso di autoreferenzialità, ha perso il contatto con la gente e con la realtà che la circonda. Gente che fa incontri per decidere il nome di un teatro già del tutto deciso e poi non organizza alcun incontro per decidere di montare una brutta antenna, nemmeno mascherata, sui tetti cittadini, nonostante il nostro sarebbe un passaggio obbligato per legge".

"Per questo - prosegue il candidato - io voglio portare un nuovo stile di governo, basato su un reale ed efficace dialogo democratico tra amministrazione, cittadini e imprese; con uno stile molto diverso già dalla campagna elettorale, non fatta di polemiche o mirabolanti promesse da televendita - specie per chi fa parte da anni del sistema che questi problemi che oggi dicono di voler affrontare li ha generati -; noi proponiamo con stile pragmatico, con un metodo silenzioso ma di grande impegno, per affrontare i vari temi con competenza che solo un team di persone, qualificate e specifiche guidate da un sindaco meno politico ma più operativo, possono portare.

Anche grazie all’attenzione e al sostegno che mi viene garantito dal Governo, riporterò Empoli ai fasti di un tempo - aggiunge Campinoti - facendola tornare ad essere realmente una città accogliente, sicura e dove mettere su famiglia e casa, dove lavorare serenamente grazie ad un eccellente tessuto imprenditoriale a tutti i livelli. Finalmente valorizzando le risorse turistiche ed il centro, tanto da poter essere scelti anche dai tanti turisti che transitano tra Pisa e Firenze, e altre mille iniziative legate alle altrettante mille idee che ho nel cassetto, per affrontare praticamente e con concretezza le questioni della vita, del territorio e del lavoro, con soluzioni anche semplici ma che rispondono solo ad un unico interesse: quello della gente".

"Per questo - conclude Simone Campinoti - ringrazio il Ministro Antonio Tajani e l' On. Debora Bergamini per ieri, ma tutti gli altri amici che, anche senza la luce dei riflettori e con grande dedizione, credono in questo progetto di cambiamento epocale donandomi un incredibile sostegno che tocco con mano ogni momento".

Fonte: Ufficio stampa