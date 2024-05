Carlo Calenda e Barbara Masini fanno tappa a Empoli

Mercoledì 22 maggio, alle 18.00, in centro storico a Empoli, all’angolo tra via del Giglio e via Ridolfi, sarà presente il leader di Azione Carlo Calenda, accompagnato per l’occasione dalla candidata al Parlamento europeo Barbara Masini.

Questa iniziativa, organizzata da Empoli in Azione ed aperta a tutte e tutti, sarà dedicata a un confronto e dialogo con i cittadini per parlare di Europa e del ruolo del nostro Paese nelle istituzioni europee.

La ricetta di Azione per l’appuntamento elettorale è chiara e semplice: un microfono, due casse e una bella discussione con i cittadini sul futuro del vecchio continente. Rapporto umano e confronto sulla politica vera, dal basso, dando importanza ai contenuti ed al futuro.