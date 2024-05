Cascine, botta e risposta tra Gasparri (FI) e la candidata del Centrosinistra Funaro

Manifestazione Forza Italia alle Cascine, Gasparri: "Parco ostaggio di degrado e criminalità, simbolo fallimento Pd"

"Le Cascine vivono un degrado che negli ultimi anni si è accentuato. Abbiamo visto in piena mattinata, a mezzogiorno, persone con siringhe in mano che si drogano in un orario in cui in un parco del genere dovrebbero starci le mamme con le carrozzelle dei bambini, come si fa nei parchi normali. Sono il simbolo del fallimento dell'amministrazione comunale a guida Pd". Le parole del capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, esprimono la posizione del partito sul grande parco cittadino lasciato nell'incuria. Gasparri ha preso parte a una passeggiata per la legalità e il decorso, accompagnato dal coordinatore toscano degli azzurri, Marco Stella, dalla coordinatrice comunale, Mariagrazia Internò, dal sindaco di Arezzo e candidato alle Europee, Alessandro Ghinelli, e altri esponenti del partito fiorentino e regionale.

"Purtroppo ha aggiunto Gasparri - questo è l'emblema di un abbandono totale di una sinistra che ha una grande prosopopea e che aveva anche il sindaco uscente. La situazione è molto grave e allarmante. Questo degrado è molto peggio di quello che immaginassi, sia per l'abbandono fisico dei luoghi, non c'è nemmeno lo sfalcio dell'erba, transenne buttate di qua e di là, sia per un'attività di consumo e spaccio di droga alla luce del sole. Tutto questo ci fa riflettere sul fatto che non è vero che in Italia siamo troppo cattivi, come dice la sinistra, ma c'è troppa tolleranza. Abbiamo un pacchetto sicurezza per tutelare di più le forze di polizia e che Forza Italia sostiene con convinzione. Per noi la sicurezza è un tema prioritario".

"Il parco delle Cascine, il parco delle famiglie e dei fiorentini che Renzi prima e Nardella poi hanno assicurato di voler ripulire e bonificare per restituirlo alla città, è una cosa inguardabile, è degrado a cielo aperto - ha sottolineato Stella -. Lo spaccio, poi, si è esteso anche alle zone limitrofe. Servono provvedimenti emergenziali, noi abbiamo proposto di istituire un corpo di polizia locale dedicato al Parco. È un posto che deve tornare a essere vissuto, come luogo dello sport, ma per farlo vanno realizzati servizi adeguati come spogliatoi e docce. Prendiamo ad esempio altri parchi europei o americani, che vengono recintati, sorvegliati da un corpo di polizia ad hoc, dotati di servizi che permettono alle famiglie di fare pic-nic".

La replica della candidata sindaca Funaro: "Dopo un anno e mezzo al governo siete ancora agli annunci?"

"Non so se al governo sono cattivi, ma di sicuro sono incapaci". La candidata sindaca del centrosinistra Sara Funaro risponde al capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, sulle Cascine.

"Per i rave il governo ha fatto decreti urgenti, per gli agenti invece solo chiacchiere - continua Funaro -. Gasparri non prenda in giro i fiorentini, il fallimento del governo è totale. A Firenze mancano agenti di polizia, in Italia mancano le norme e dopo un anno e mezzo che sono al governo fanno ancora passeggiate per parlare di un pacchetto sicurezza che è quasi pronto? Meno male che la sicurezza era la loro priorità! Noi, per quanto di nostra competenza, ci stiamo impegnando tantissimo". "Da lunedì notte entrano in servizio le guardie giurate nelle strade e nelle piazze più a rischio per furti e spaccate - aggiunge la candidata Funaro -, stiamo facendo un concorso e stiamo già assumendo 200 agenti di polizia municipale, stiamo impiegando gli steward nelle strade e i volontari dell’associazione nazionale carabinieri nei giardini pubblici della città. Ma alla sicurezza deve pensarci il Governo. Invece di fare passeggiate e chiacchiere inutili lavorino sui problemi concreti e la smettano di fare questo vergognoso scarica barile sui territori".

