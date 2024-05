Con la truffa telefonica donna svuota conto corrente nelle mani di tre persone: denunciate

Per la truffa costata 10mila euro a una titolare di un conto corrente di una nota banca in Garfagnana, i carabinieri di Camporgiano hanno denunciato due uomini e una donna di Napoli, tra i 40 e i 50 anni di età. La vittima della truffa è stata contattata per telefono da un finto addetto all'antifrode della banca di cui lei è cliente. Le ha detto che il conto corrente era stato violato con rischio di furto della liquidità. A seguire un'altra telefonata, anch'essa falsa, da parte di un agente della polizia postale confermava quanto diceva perciò la donna ha accettato di trasferire online tutti i soldi contenuti nel conto, circa 10mila euro, nel conto dei truffatori. I carabinieri, una volta avvertiti, sono riusciti a bloccare 4mila dei 10mila euro sottratti, prima che tramite scambi di prestanomi e trasferimenti in criptovalute, tutta la somma venisse sottratta per intero.