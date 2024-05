Doveva finire in carcere, fa scattare l'allarme in magazzino: arrestato

Ricercato per la carcerazione fino a maggio 2029, un 53enne di origini calabresi è stato trovato all'interno di un magazzino di via Dosio. Aveva fatto scattare l'allarme con la sua presenza non richiesta nella notte.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intorno alle 2.45 uno dei proprietari del locale teatro dell’episodio sarebbe stato svegliato nel cuore della notte dall’allarme intrusione ricevuto sul suo smartphone.

Quest’ultimo ha allertato subito il 112 e in pochi attimi le volanti hanno chiuso il cerchio intorno ad un 53enne di origini calabresi, trovato, senza alcun invito, all’interno dell’edificio.

Sempre sulla base di quanto emerso, per entrare sarebbe stata letteralmente divelta la vetrata di una porta, facendo leva con un rastrello, ma all’interno non sarebbe stato toccato nulla.

Non è escluso quindi che l’uomo potesse essere stato verosimilmente alla ricerca di un posto per passare la notte, ragion per cui al momento dovrà rispondere dell’accusa di violazione di domicilio.