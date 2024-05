Elezioni, Campatelli (csx) nei bar di Certaldo a presentare il programma

Si è svolto nei giorni scorsi il primo dei sei incontri sul programma elettorale che Giovanni Campatelli, candidato sindaco del centrosinistra a Certaldo, ha organizzato per spiegare ai cittadini la sua idea di Certaldo.

I prossimi saranno martedì 21 maggio al Barrino e si parlerà di salute, sociale, welfare, sicurezza scuola e pari opportunità, giovedì 23 al Bar Jam(piazza Masini) focus su cultura, lavoro, sviluppo del territorio, ambiente e protezione civile; sabato 25 maggio al Bar Agorà (piazza della Libertà) si discute su Pnrr, urbanistica, edilizia, commercio e sviluppo economico, mobilità e viabilità; martedì 28 maggio al Bar Agorà (piazza della Libertà) lente su verde urbano, servizi pubblici locali, manutenzione programmata, smart city; infine giovedì 31 maggio al bar Tennis (campo sportivo) si parlerà di sport e centri di aggregazione.

"La condivisione e il confronto sono la base per amministrare una città. Questi appuntamenti serviranno per raccontare cosa pensiamo per il futuro di Certaldo, ma sarà utile anche ascoltare cosa le cittadine e i cittadini pensano e si aspettano per il luogo in cui vivono", afferma Campatelli.

Tutti gli incontri sono alle 18.00 e ad ingresso libero.

Fonte: Ufficio Stampa