Europa Verde appoggia Macchi sindaco: i candidati e il programma

Come Europa Verde-Verdi sosteniamo la candidatura a sindaco di Fabrizio Macchi per le elezioni amministrative che si svolgeranno a Castelfiorentino l'otto e il nove giugno 2024.

È stato un percorso che ci ha trovati concordi, prima di tutto, su alcuni temi che riteniamo di rilevante importanza per il futuro della Valdelsa e quindi di Castelfiorentino.

Siamo contrari ad una Multiutility dei servizi di acqua, gas e rifiuti, quotata in Borsa perchè privilegia pochi azionisti e farà pagare eventuali perdite alla comunità dei cittadini con il rischio di usufruire di servizi meno efficaci. Una decisione che disconosce la volontà della popolazione che con il referendum si era espressa a grande maggioranza per l'acqua pubblica. I consiglieri comunali nel caso del voto sulla Multiutility sono stati impossibilitati ad esprimere un parere oggettivo dovendo verificare in poco tempo un carteggio molto tecnico di oltre un migliaio di pagine.

Denunciamo l'impropria gestione amministrativa e politica nella realizzazione della nuova 429 dove grazie alle indagini della Magistratura è stato rilevato lo sversamento del nocivo Keu depositato ai lati e sotto l'asfalto della strada. Gli accertamenti ancora in atto hanno confermato la preoccupante e certa presenza della malavita nella realizzazione dell'opera.

Siamo contrari alla decisione di approvare il progetto per il gassificatore dei rifiuti nocivo per l'ambiente e la salute dei cittadini, da realizzare nel territorio di Empoli ma che in realtà coinvolge anche il nostro territorio per una serie di motivi sia ambientali che economici.

Una scelta che ci trova solidali con migliaia di cittadini contrari all'opera.

Il raddoppio dei binari della ferrovia, anche secondo i cittadini, lo si poteva progettare evitando espropri di giardini, aree agricole e abbattimento di abitazioni private.

Il tempio crematorio, non necessario è una decisione politica sbagliata del Sindaco Falorni e del PD locale, che penalizza tutto il territorio comunale ma in particolare la frazione di Cambiano.

In questi anni si è concretizzato e ancora continua l'abbattimento di centinaia di alberi, non solo lungo il percorso della 429 ma anche nei centri abitati, come nel comune di Castelfiorentino, le nuove piantumazioni risultano comunque inadeguate.

Ma oltre ai grandi temi di rilevanza più generale sono indispensabili eco-azioni per far sorgere una nuova cultura del fare adottando comportamenti più equi e responsabili.

In generale, purtroppo, è emersa una incomprensibile superficialità e scarsa visione politica che ha limitato il confronto con i cittadini a pura formalità, segnali che possono alimentare la sfiducia nelle istituzioni e l'astensionismo .

Non c'è più tempo: da anni siamo in una generale crisi sociale, economica e ambientale che impoverisce le famiglie e allarma in particolare i giovani alla ricerca di lavoro e stabilità economica; dobbiamo favorire la partecipazione e prenderci cura del nostro territorio sempre più ostaggio degli imprevedibili cambiamenti climatici è quindi urgente un progetto locale complessivo a sostegno di una piu generale transizione ecologica, va resa concreta una nuova partecipazione democratica che sostenga una cultura ecologista, verde, pacifista, femminista, socialmente utili.

I candidati di Europa Verde per Fabrizio Macchi sindaco

Damiano Ghiozzi, 72 anni

Stefania Giglioli, 56 anni

Roberto Francalanci, 55 anni

Giovanna Marangoni, 55 anni

Fabio Viti, 78 anni

Sabrina Raiteri, 57 anni

Giampiero Dugo, 62 anni

Brunella Mura, 65 anni

Ugo Franco, 73 anni

Emy Tecce, 26 anni

Stefano Lisi, 55 anni

Impegnati a contrastare i cambiamenti climatici a favore della transizione ecologica, per una nuova partecipazione democratica, promotori e sostenitori di una cultura ambientalista, verde, femminista e pacifista.

Fonte: Europa Verde Castelfiorentino