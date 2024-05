European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni” in concerto

Non c'è due senza tre. Ecco quindi che dopo le due “Turandot” (Ferruccio Busoni, venerdì 5 luglio; Giacomo Puccini, venerdì 26 luglio), il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, nel centenario della scomparsa del celebre musicista empolese, triplica i suoi appuntamenti di luglio in piazza Farinata degli Uberti. Il terzo evento da non perdere è in programma venerdì 19 luglio 2024, alle ore 21, sul sagrato della Collegiata: si terrà il concerto della European Youth Orchestra “Ferruccio Busoni” diretta da Sergio Alapont. L’ideazione della nuova orchestra nasce dalla volontà di dare l’opportunità a giovani musicisti professionisti di riunirsi a Empoli e cimentarsi in un importante repertorio. Un’idea, inizialmente quasi una scommessa, che fin dalle prime battute ha riscosso grande successo: sono più di novanta le adesioni provenienti da tutta Europa per la selezione e l’ammissione in questo nuovo organico orchestrale. I musicisti ammessi si riuniranno a Empoli per sette giorni di formazione intensiva con il direttore d'orchestra Sergio Alapont, bacchetta di fama internazionale, più volte applaudito sul podio del Maggio Musicale Fiorentino e altri professori, prime parti di prestigiose orchestre italiane. Una residenza artistica che culminerà proprio con l’esecuzione in pubblico del 19 luglio.

IL PROGRAMMA - Ad aprire la serata saranno i tre brani finalisti del Secondo Concorso Internazionale di Composizione “Ferruccio Busoni” con conseguente premiazione dei vincitori da parte della giuria e con l'assegnazione del premio del pubblico. Dopo il successo della prima edizione nel 2021 ispirata a Dante, in occasione dell’anno busoniano, il Centro Busoni ha deciso di replicare questa esperienza. Il concorso, giunto alla sua seconda edizione, è riservato a composizioni di brani originali e inediti e finalizzato alla scoperta e alla valorizzazione di nuovi talenti nell’ambito della scrittura musicale. L’intento è quello di offrire un’occasione di confronto ai musicisti di tutte le età, con particolare riguardo alla creatività emergente e alle giovani generazioni di compositori. Anche per questa seconda edizione sono arrivate tantissime iscrizioni: più di cinquanta sono state le composizioni inviate, letteralmente, da tutto il mondo. A seguire "Berceuse élégiaque", op. 42 KV 252 di Ferruccio Busoni. Questo brano del 1909 è uno dei più significativi della produzione del compositore empolese, tanto che egli stesso affermò: «In questo pezzo mi riuscì per la prima volta di trovare una sonorità personale e di risolvere la forma nel sentimento». In esso si avverte già una sperimentazione che anticipa le sonorità caratteristiche delle avanguardie musicali novecentesche. Vi è anche un elemento biografico non di poco conto: Ferruccio Busoni, infatti, dedicò questa scrittura musicale alla propria madre, Anna Weiss, celebre pianista, che era venuta a mancare da poche settimane.

In chiusura, l'opera in atto unico “La voix humaine” di Francis Poulenc, su libretto di Jean Cocteau, affidata alla voce del soprano empolese Lavinia Bini. La protagonista senza nome, “Elle”, è sola sulla scena. Si rivolge al suo interlocutore, l’amato, attraverso un dialogo telefonico, continuamente disturbato da interferenze, dall’insperato epilogo. Un’opera che ci parla dell’attesa, dell’assenza, dell’incomunicabilità, della distanza fisica e, soprattutto, affettiva, che trova nella musica la corrispondenza più assoluta agli stati d’animo della protagonista. Composta nel 1958, quest’opera è pienamente moderna ed espressione ancora oggi del nostro tempo.

Info e biglietti

I biglietti per le tre serate in Piazza Farinata degli Uberti (Turandot di Ferruccio Busoni, 5 luglio; European Youth Orchestra Ferruccio Busoni, 19 luglio e Turandot di Giacomo Puccini, 26 luglio) saranno in vendita da sabato 18 maggio alla Libreria Rinascita (Via Ridolfi, 53), da Bonistalli Musica (Via F.lli Rosselli, 19) e online su eventbrite.

Di seguito il dettaglio dei prezzi :

5 luglio - Turandot di Ferruccio Busoni

1° settore intero 30 € / ridotto 26 €

2° settore intero 25 € / ridotto 21 €

3° settore intero 20 € / ridotto 15 €

Under 18 10 €