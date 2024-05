Fabrizio Macchi candidato sindaco, i nomi della lista Movimento 5 Stelle

Sono undici i candidati a consiglieri comunali per la lista di Fabrizio Macchi, candidato per il Movimento 5 Stelle ed Europa Verde. Persone salde, affidabili e determinate.

"Ho scelto questa squadra perché in ognuno dei candidati ho rivisto i principî e i valori morali e sociali che mi rappresentano: ci sono alcuni giovani, ma soprattutto persone di competenza ed esperienza che conosco da anni e nelle quali ripongo la mia fiducia e la mia stima. Al mio fianco ho voluto persone determinate e che, grazie alle loro competenze ed esperienze di vita, potranno dare un contributo importante a ciò che desidero per Castelfiorentino e per i Castellani”, così si esprime Macchi sulla propria squadra.

Ecco la lista dei candidati del MoVimento 5 Stelle:

Rita Ricci, 66 anni, lunga esperienza di insegnamento all’estero, ambientalista e animalista

Lorenzo Lelli, 53 anni, musicista, attivista storico e operatore ecologico

Federica Zunino, 51 anni, impiegata amministrativa, da sempre impegnata per i diritti delle donne e delle minoranze

Antonio Segretario, 62 anni, musicista, attivista storico, servizio di porteriato presso Enti pubblici

Francesca Tinti, 48 anni, avvocato, da sempre impegnata per la tutela dei diritti delle donne e delle minoranze

Hans Nardi, 21 anni, studente universitario laureando in storia dell’arte

Fiammetta Strigoli, 72 anni, critica d’arte

Flaviano Poggi, 74 anni, artista visivo

Anna Baldi, 52 anni, attivista ambientalista e animalista e consulente bellezza e benessere

Vilson Pjetri, 40 anni, operatore ecologico

Tiziana Lazzeretti, 55 anni, casalinga e attivista M5S

Questa lista si presenta in coalizione con Europa Verde.