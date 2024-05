Geotermia, Pieroni (Pd): “Proposta della Regione per sviluppo del settore è opportunità storica” 

“In Toscana siamo pronti a far crescere la geotermia, un comparto che rappresenta una fonte di energia pulita, rinnovabile, costante e programmabile. Giovedì sera a Pomarance il Pd provinciale ha organizzato un’iniziativa a cui hanno preso parte il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sindaci ed amministratori locali, categorie economiche e sindacati; un'occasione di informazione ed approfondimento che ha riscontrato grande partecipazione e grande interesse. La Regione Toscana è al lavoro per costruire una proposta organica e articolata da sottoporre a Enel Green Power nel confronto per il rinnovo ventennale delle concessioni, reso possibile dal "decreto energia" del dicembre scorso. Il progetto, da costruirsi con l'apporto di tutti i soggetti in campo (comuni, categorie economiche, sindacati), sarà la base per tracciare un nuovo sviluppo della Valdicecina e delle aree geotermiche: siamo di fronte a un’opportunità storica per lo sviluppo dell’intero comparto, oltre a rendere concreto il percorso verso la decarbonizzazione. La proposta prevederà, come auspicato da più parti, la realizzazione di nuove centrali (fino ad otto), la valorizzazione delle imprese locali, la formazione professionale, l’ampliamento dell’area geotermica che includa anche Volterra, il rilancio del Cosvig, un osservatorio per il rispetto degli accordi, risorse per infrastrutture, miglioramenti ambientali, interventi sociali ed iniziative culturali. Questi saranno i pilastri dell'intesa cui Enel Green Power dovrà sottostare. Un lavoro impegnativo e una grande responsabilità, di cui la Regione si fa carico, a fronte di una opportunità storica, che passa dal definire un rapporto corretto, equilibrato e paritario tra Regione/territorio e concessionario (Enel Green Power). Adesso sarà fondamentale far presto e bene per raggiungere questo rinnovato obiettivo, di grande importanza per il futuro e la sostenibilità del nostro territorio e della Toscana. Servono competenze qualificate ed eventualmente una proroga dei tempi assegnati. Siamo tutti consapevoli che dal rilancio della geotermia dipende il futuro di una bella fetta di Toscana”.

È quanto dichiara Andrea Pieroni, consigliere regionale Pd a seguito dell’iniziativa sulla geotermia organizzata dal Pd pisano, giovedì 16 maggio a Pomarance.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa e comunicazione