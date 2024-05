Giornata della Ristorazione, gli esercizi aderenti della provincia di Pisa

Economia e ospitalità. Questi i temi al centro della seconda “Giornata della Ristorazione” dedicato alla Cultura della Ospitalità Italiana. Si celebra sabato 18 maggio l'appuntamento organizzato da Fipe Confcommercio a livello nazionale per valorizzare e rafforzare i valori e il ruolo della ristorazione e della gastronomia italiana, patrocinato da Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, del Ministero della Cultura e del Ministero del Turismo. Sono 93 i ristoranti aderenti di Pisa e provincia: da Volterra fino al Litorale pisano, presso ristoranti, locali e pizzerie che promuoveranno i valori dell'ospitalità, della condivisione e del convivio.

"Un appuntamento che vuole anche ricordare l'importanza di un settore, quello della ristorazione italiana - afferma il direttore provinciale Confcommercio Federico Pieragnoli – che con 54 miliardi di valore aggiunto e 1,4 milioni di occupati, non solo è essenziale per l'agroalimentare e il turismo, ma è anche uno snodo fondamentale di storia, tradizioni e identità che esprime lo stile di vita italiano".

"La nostra enogastronomia è una ricchezza e un marchio importante riconosciuto nel mondo, ma è anche un sistema identitario attraverso cui ci riconosciamo italiani e toscani” – ribadisce la presidente di ConfRistoranti Confcommercio Pisa Daniela Petraglia. “La ristorazione italiana interpreta e reinterpreta costantemente il mito della cucina, della convivialità e dello stile di vita proprio del nostro Paese, con un ruolo indiscutibile nello sviluppo e nella promozione del nostro territorio".

I ristoranti di Pisa e provincia aderenti alla giornata della ristorazione sono: Ristorante Barbarossa (Marina di Pisa), Hosteria Il Malandrone (Castellina Marittima), Pizzeria La Bella Roma (Capannoli), Ristorante Buca di San Ranieri (Pisa), New Trinchetto (Marina di Pisa), Osteria Da Simone (Marina di Pisa), La Pergoletta (Pisa), Gui Pizzeria Bistrot (Pisa), Chalet Caffetteria Bistrot (Pisa), Lumen Experience Restaurant (Pisa), Il Buglione (Montecatini Valdicecina), Il Merlo (Casciana Terme), Baracchina Oasi (Crespina Lorenzana), Ristorante Poldino (Pisa), Osteria Sottosella (Marina di Pisa), L'Artilafo (Pisa), Trattoria Tortuga (Pisa), Pizzeria Da Chiara (Ponsacco), Ristorante Pizzeria L'Ariete (Ponsacco), Pizzeria La Luna (Ponsacco), Il Veliero alla Foce (Marina di Pisa), Il Conventino (Calci), Ristoro del Parco (Pisa), L'Albero Maestro (Marina di Pisa), Osteria In Domo (Pisa), Ristorante La Clessidra (Pisa), Osteria La Pace (Volterra), Ristorante Le Porte (Calci), Osteria del Tumi (Pisa), Pizzeria Pulcinella (Pontedera), Il Maratoneta (Pontedera), Ristorante Novecento (Pisa), Osteria Sentieri (San Miniato), Trattoria Sant'Omobono (Pisa), The Sisters (Marina di Pisa), Pizzeria Zio Tony (Calci), Le Pizze di Meggio Buti), La Sosta dei Cavalieri (Pisa), Baccarossa (Vicopisano) Enoteca Porto Franco (Marina di Pisa), La Terra di Mezzo (Volterra), La Vecchia Lira (Volterra), Ristorante Da Beppino (Volterra), Don Beta (Volterra), Ristorante Etruria (Volterra), Ristorante Torre del Porcellino (Volterra), Pizzeria Alla Vecchia Maniera (Volterra), Chic&Shock (Volterra), Dolceria del Corso (Volterra), Antica Taverna (Volterra), Le Cantine del Palazzo (Volterra), Il Giardinetto (Volterra), Antica Pizzeria Dè Bacci (Perignano), Lo Scalco (San Miniato), Pizzeria Vecchio Cinema (San Miniato), Antica Macelleria Marianelli e Osteria del Norcino (Montopoli Valdarno), Antica Pescheria Sassetti (Casciana Terme), Ambra Nera (Santa Maria a Monte), Hotel dei Conti (Castelnuovo Valdicecina), Pizzateca (Pisa), Pizzeria Da Nando (Pisa), Pizza e Pasta (Pisa), Pisa Pizza (Pisa), Il Montino (Pisa), A Tutta Pizza (Pisa), Antista (Pisa), Ristorante Da Neccio (Pisa), Ristorante Pechino (Pisa) La Vecchianella (Vecchiano), La Torre di Pizza (Cascina), L'Incontro (Bientina), Il Pizzicotto (Cascina), Il Fornaretto (Ponsacco), La Meridiana (Ponsacco), Pizza e Company (Capannoli), PiruPizza (Montopoli Valdarno), Pizzeria Del Corso (Calcinaia), Ristorante Da Rino (Pisa), Ristorante Diamante Rosso (Pontedera), Ristorante Le Porte (San Giuliano Terme), Bar Artemis (Pisa), Bar Fantozzi (Pontedera), Ristorante Duomo (Pisa), Calaferne Agriristoro (Castelnuovo Val di Cecina), Kaiora by Max (Pisa), Osteria Pizzeria La Basilica (San Piero a Grado), Pizzeria Tony (Pisa), Vivo - sorsi-bocconi-libri-idee (Pontedera), Bar Livorno (Pisa), Coffee Bar (Pisa), La Sapienza (Pisa).

Fonte: Confcommercio Pisa