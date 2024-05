Gli appuntamenti della biblioteca a Empoli

Mentre prosegue la quattro giorni di immersione nella lettura e nell’ascolto di “Leggenda festival” (programma disponibile su www.leggendafestival.it), ancora in corso fino a domenica 19 maggio 2024, la biblioteca comunale prosegue con un ricco programma di proposte settimanali da non perdere.

Ferri e uncinetto con il gruppo Sferruzza Sferruzza, incontro martedì 21 maggio, alle 16.30 negli spazi della biblioteca. Lo stesso giorno ma alle 17, presentazione del libro intitolato I colori di Ãmina, della scrittrice empolese Elisa Agrò, edito da Ibiskos Ulivieri (2023), nell’ambito di “Empolichescrive Junior”. L’iniziativa si terrà al Centro Giovani Avane, via Magolo, 32, a Empoli. Si tratta di un incontro adatto a tutte le età. Seguirà lettura con Kamishibai e il laboratorio artistico creativo, a cura dell'autrice, dove verrà chiesto di esprimere la propria immaginazione a tutti i partecipanti. L’ingresso è libero.

PALAZZO LEGGENDA - Mercoledì 22 maggio, alle 17, a Palazzo Leggenda con Una Torre di stori, A Maggio siete Lib(e)ri di Sognare! Nel rifugio più amato, bambine e bambini diventano eroine e eroi, storie che si intrecciano con i loro sogni. Potrete esplorare libri magici e incontrare personaggi fantastici che accenderanno la vostra fantasia e accompagneranno i vostri sogni per tutta la settimana! Letture animate (4- 8 anni). Giovedì 23 maggio, alle 17, Ciak Si Gira! Ciakkkkk… Si Post-produce! La post produzione è una fase cruciale nella creazione di un video. Dopo aver girato i filmati, è il momento di aggiungere quei tocchi finali che renderanno il nostro video davvero accattivante. Siete curiosi di scoprire cosa resta da fare? (8 – 12 anni) È consigliata la prenotazione. Si prosegue venerdì 24 maggio, alle 17 con A Maggio siete Lib(e)ri di Conoscere! scoprire il mondo. Zampe e “suole”: un laboratorio per capire come si muovono gli animali e imparare a riconoscere tracce e impronte lasciate dalla biodiversità che ci sta intorno. Laboratorio di divulgazione scientifica a cura di Matteo Tamburini, laureato in Scienze Ambientali e Guida Ambientale (8 -12 anni). È consigliata la prenotazione.

La giornata di sabato 25 maggio comincerà alle 10 con l’ultimo incontro sul mondo della CAA per tutti: adulti e bambini! Come leggere un libro in simboli, leggiamo insieme facendo “modeling”. Lettura condivisa di inbook con una mamma e il suo bambino, a seguire laboratorio esperienziale per grandi e piccoli. L’incontro è gratuito e curato da Francesca Giani e Margherita Malanchi per Abbracciami APS all’interno del progetto denominato “Ora Leggiamo Noi”, progetto Realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura www.cepell.it. È consigliata la prenotazione.

Sempre sabato 25 maggio ma alle 10.30, appuntamento con i Baby Massaggi. Appuntamento con la lettura, un viaggio magico che inizia fin dai primi mesi di vita. Nella stanza morbida di Palazzo Leggenda andrà in scena una mattinata in compagnia di storie che invitano i piccoli lettori ad esplorare mondi fantastici e stimolano la curiosità. Letture e attività (18 -36 mesi). È consigliata la prenotazione.

Stesso giorno, nel pomeriggio, alle 16.30, Illustratori per gioco, Bestiario leggendario… a zig-zag! Creature fantastiche in un libro a fisarmonica. Dopo essere andati alla ricerca di creature fantastiche in racconti e fiabe, disegneremo insieme un leporello, cioè un libro a fisarmonica, con alcune creature leggendarie, con elementi ritagliati e pop-up. Laboratorio di disegno creativo con l’illustratrice e autrice Celina Elmi. (6 -11 anni). È consigliata la prenotazione.

IN BIBLIOTECA – Sabato 25 maggio in biblioteca, alle 10, incontro mensile del Gruppo di lettura con il libro "Figli, figlie" scritto da Ivana Bodrožić. Per chi vuole entrare a far parte del gruppo, contattare l’associazione “Amici della Biblioteca Comunale Renato Fucini” di Empoli scrivendo un messaggio alla loro pagina Facebook oppure inviando una mail all’indirizzo amicibibliofucini@gmail.com. Inoltre in biblioteca è allestita la cesta con i “libri al buio“, iniziativa curata dall’associazione Amici della Biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli dove si possono trovare tante idee e proposte di lettura… a sorpresa! Alle 17 si terrà invece un appuntamento nell’ambito di “Empoli che scrive” sulla presentazione del libro intitolato “Flora empolese” di Lorenzo Peruzzi. Elenco della flora vascolare della terra d'Empoli Edizioni ETS, 2022. L'autore a fine presentazione dialogherà col pubblico e risponderà alle domande sul libro e sulle tematiche trattate.