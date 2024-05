In/Canti e Banchi, tre giorni di magia, illusioni e divertimento a Castelfiorentino

Spettacoli di illusionismo e di improvvisazione teatrale. Incontri ravvicinati con maghi, alchimisti e affabulatori. Giochi acrobatici e coreografie luminose. Animazione e giochi per i bambini, mostre figurative, mercato, street food e musica. Da venerdì 24 a domenica 26 maggio Castelfiorentino si illumina con “In/Canti e Banchi”, primo Festival della Magia in Italia “Open Air”, che per tre giorni vedrà il centro storico alto trasformarsi in un enorme “palcoscenico naturale” all’aperto, dove si esibiranno personaggi fantastici, illusionisti, prestigiatori intenti a stupire il pubblico con i loro numeri, a sorprenderli con la loro fantasia e le loro abilità

Apertura del festival venerdì sera (24 maggio) con gli spettacoli nelle vie e piazze del centro storico alto: dalle “bolle con led” di un alchimista moderno alle magie di Sirio Alfieri; dal teatrino viaggiante di cartomagia al teatro di figura e all’animazione di contatto, fino al grande spettacolo di illusionismo (non privo di momenti di tensione) in Piazza delle Stanze Operaie, mentre nella parte bassa largo agli spettacoli itineranti e alle marching band (dalla compagnia “La Vedova” a “Fantomatik Orchestra”), alle parate poetiche emozionali, al coro di teatrini in miniatura (“grande leccio”), ai personaggi fantastici, agli acrobati, ai laboratori di bolle e di legno, alle “scintille di magia” (di fronte al Museo Be.Go).

Sabato 25 maggio il centro storico si animerà fin dal pomeriggio (ore 16.00) con il “Mercato d’Incanti”: artigiani, fiori, vintage, giochi da strada per tutte le età, insieme alle associazioni del territorio, mentre la Filarmonica “G. Verdi” terrà una parata per le vie del centro in occasione del bicentenario della sua nascita, accompagnata dalla Filarmonica di Signa e di Impruneta.

In serata (dalle 21.00) appuntamenti imperdibili nella parte alta con “colombe e grandi illusioni” (Piazza del Popolo), uno spettacolo di magia eclettico (Giardini ex Arena) e Danza e giocoleria luminosa a cura di Lux Arcana, che dopo lo spettacolo con il fuoco tenuto all’ultima edizione della “Pace dopo Montaperti” si esibirà in una “Lights dance”, con ritmate coreografie, musiche incalzanti e un “gran finale” con i visualizzatori Led. Nel centro storico basso, seconda serata in compagnia degli spettacoli itineranti e delle marching band, bolle di sapone e giochi di logica, il coro di teatrini in Corso Matteotti, le esibizioni acrobatiche e lo show magico in Piazza Gramsci.

Domenica 26 maggio apertura del “Mercato d’Incanti” fin dal mattino, gli eventi “Leggere fuori” della biblioteca “Vallesiana (Piazza Gramsci e grande Leccio), la premiazione in biblioteca del concorso d’arte promosso dalla Filarmonica “G. Verdi” (ore 10.00, con mostra di acquerelli di Niccolò Niccolai) mentre nel pomeriggio, dalle 16.00, II° edizione della mini maratona di teatro amatoriale a cura di TeatroCastello, articolata in otto diverse postazioni nel centro storico alto. Otto le compagnie coinvolte, di cui tre accederanno alla finale in programma alle 19.30 (Piazza delle stanze operaie).

Da giovedì 23 a domenica 26 maggio Piazza Gramsci sarà inoltre animata dai sapori dello “street food”: dalla frittura di pesce a quella di pollo, dal fagotto del Chianti all’hamburger di Angus, dagli arrosticini alle coccole, al gelato thailandese, crepes, bomboloni e così via.

Infine, come a ogni edizione, da venerdì a alla domenica si terranno numerose mostre: quella del Giglio Rosso sul “Capodanno cinese” (Via Tilli), quella di Stefano Longhi e Alessandro Verdiani (“Sei di Castelfiorentino se”) su “Volti e luoghi” (Spazio eventi Corso Matteotti), infine mostra degli elaborati del progetto “Metamorfosi: un’esperienza di comunità”, a cura di Cetra e Atelier Dall’Osso (Oratorio di San Carlo)

In/Canti e Banchi è organizzato dal Comune di Castelfiorentino in collaborazione con Terzostudio Progetti per lo spettacolo e con il patrocinio della Regione Toscana e dell’Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa. Sponsor della manifestazione la Banca Cambiano 1884 spa, Unicoop Firenze, Toscana Energia, Accademia Italia, Lorenzo Ciapetti e Figlio, Masterelectric, Dani Marmi, Stefania Calugi tartufi, Errebici, L’Accento, FC Cornici, Brico Io.

Per informazioni dettagliate sul programma: www.incantiebanchi.it, la pagina facebook dedicata, e l’ufficio turistico di Castelfiorentino (tel. 0571.629049 - orario di apertura 9:30-12:30 / 15:30-18:30 dal lunedì alla domenica).



Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa