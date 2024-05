Misericordia San Casciano, percorso per formare all'uso del defibrillatore

Si chiama "Cuori in Comune" ed è il percorso formativo organizzato gratuitamente dalla Misericordia di San Casciano per formare all'uso del defibrillatore, grazie al Comune di San Casciano in Val di Pesa e al Comitato Festa Del Volontariato Sancascianese.

La certificazione, rilasciata a seguito del corso, ha la durata di due anni e, quindi, allo scadere dei due anni va aggiornata.

La partecipazione al progetto da parte della Misericordia sancascianese è a titolo gratuito!

I prossimi corsi BLSD si svolgeranno nei seguenti luoghi e nelle seguenti date.

A San Casciano in Val di Pesa, sede Misericordia, piazzetta Simone Martini n°4, sabato 18 maggio 2024, alle ore 9.

A Cerbaia, Impianti sportivi, via Lorenzo Bini Smaghi n°16, mercoledì 12 giugno 2024, alle ore 20:30.

A San Casciano in Val di Pesa, sede Misericordia, piazzetta Simone Martini n°4, martedì 24 settembre 2024, alle ore 20:30.

A San Pancrazio, Pieve di San Pancrazio, via San Pancrazio n°1, martedì 12 novembre 2024, ore 20:30.

A San Casciano in Val di Pesa, sede Misericordia, piazzetta Simone Martini n°4, sabato 14 dicembre 2024, ore 9:00.

