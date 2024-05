Apre nuovo parcheggio di viale Matteotti: 37 posti auto

Dalle ore 10 di lunedì 20 maggio 2024 sarà aperto al pubblico il nuovo parcheggio di Viale Matteotti a Certaldo. L'opera, il cui importo dei lavori ammonta a circa 176.000 euro, è stata realizzata con l'obiettivo di supplire alla chiusura del parcheggio di Piazza Boccaccio, offrendo una soluzione per i residenti e i visitatori della zona.

Situato dietro la ex sala consiliare di via II Giugno, il parcheggio sarà accessibile da Viale Matteotti attraverso un varco posizionato immediatamente prima del civico 38. La sosta, che sarà gratuita per i primi giorni, diventerà poi a pagamento secondo le tariffe in continuità con il parcheggio di Piazza Masini (gratuiti i primi 10 minuti, 80 centesimi la tariffa oraria e 40 centesimi l'attivaione minima).

La nuova area comprende una circolazione interna antioraria a senso unico, un impianto semaforico rosso/verde per regolare l'ingresso e l'uscita dei veicoli, e un totale di 37 posti auto, di cui due riservati a persone con disabilità, come indicato dalla segnaletica orizzontale e verticale sul posto. Inoltre, sono disponibili otto stalli dedicati a ciclomotori e motocicli.

Per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico, è stato imposto l'obbligo di arrestarsi all'uscita dal parcheggio e dare la precedenza ai veicoli in transito su Viale Matteotti.

L'Amministrazione ha espresso soddisfazione per l'apertura del nuovo parcheggio, sottolineando l'importanza di rispondere alle esigenze della comunità con soluzioni di sosta adeguate. Si è mostrata fiduciosa che questo nuovo spazio contribuirà a migliorare la vivibilità e la mobilità della zona. È previsto in tempi brevi l'avvio del procedimento per l'acquisizione dell'area adiacente finalizzata all'allargamento dell'entrata del parcheggio stesso.

Si sottolinea che l'osservanza delle regole e dei divieti stabiliti sarà rigorosamente controllata e sanzionata secondo il Codice della Strada.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa