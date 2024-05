Ospedale Santa Verdiana, lavori chiusi nel 2025. Il Comune intitolerà due aule

Proseguono i lavori per i nuovi blocchi dell'ospedale Santa Verdiana di Castelfiorentino. Ne dà notizia sui social il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni. Nell'arco del 2025 verranno inaugurati 24 posti letto per le cure intermedie, 10 per la cura dei disturbi alimentari e 8 per hospice. L'investimento totale sarà di 25 milioni di euro.

Come richiesto da tempo all'Asl Toscana Centro, titolare dei lavori e investitore in questo intervento, il Comune ha disposto l'intitolazione di due aule del nuovo edificio a due figure che hanno accresciuto il valore e l'importanza del nosocomio valdelsano.

Si tratta di Luigi Mariotti, ex ministro della Sanità all'epoca della nascita dell'ospedale di Castelfiorentino, e di Mario Tafi, castellano doc, vice presidente del Santa Verdiana.