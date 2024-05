Buggiano, fuoco al portone di casa della madre di un candidato sindaco

Un grave fatto avvenuto nella notte scorsa a Buggiano, in provincia di Pistoia. Il portone di casa della mamma di un candidato sindaco di Buggiano è stato dato alle fiamme la notte scorsa. Sulla causa del gesto, sicuramente di origine dolosa, la polizia non esclude alcuna ipotesi, anche quella politica ma non solo.

Il candidato Fabio Pinelli, 55 anni, è sostenuto da una coalizione di centrodestra. La sua abitazione dista poche centinaia di metri da quella della madre.

La nota di Forza Italia Buggiano

"Abbiamo appreso questa mattina del grave episodio verificatosi ai danni della casa della madre del nostro candidato sindaco, Fabio Pinelli, al cui portone nottetempo è stato appiccato il fuoco. Nel condannare fermamente questa azione e con la certezza che gli autori verranno individuati e puniti, esprimiamo la nostra personale e politica vicinanza alla sua famiglia. Non vorremmo tornare ai tempi bui, dove strappare i manifesti era consuetudine e atti vandalici e intimidatori quasi all'ordine del giorno da parte di frange estreme".