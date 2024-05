Ecodays, il bilancio è positivo e già si guarda al 2025

Nel 2025 gli Ecodays ritorneranno nel centro e in tutte le frazioni di Pontedera con decine di iniziative dal 2 all’11 Maggio. Le nuove date della manifestazione sulla sostenibilità, organizzata da Ecofor Service Spa, sono state annunciate dal presidente Antonio Pasquinucci e dall’amministratore delegato Rossano Signorini, presentando un consuntivo dell’edizione 2024 capace di suscitare apprezzamento e registrare numeri significativi in termini di partecipazione: 1600 spettatori complessivi ai 5 EcoIncontri, 45 cittadini-espositori al mercato dell’usato Carboot, 500 studenti e 300 cittadini alle visite guidate agli impianti della Ecofor, 100 bambini e ragazzi al BikeDay, 500 ciclisti alla Randonnée della Valera, 50 bambini alle Ecofiabe, 360 persone ai talk e alle degustazioni delle Eccellenze locali, 280 ai convegni, 80 alla Promenade verde al Parco dei Salici, 180 alle serate dell’Ecofor CineFestival, 110 alla rassegna Ecofor Libri, 600 allo spettacolo itinerante Eco4.

"La novità degli Ecodays 2024 appena terminata è stata l’organizzazione di eventi e iniziative non solo nella sede di Gello di Ecofor Service - hanno sottolineato dall'azienda - ma in 25 location distribuite su tutto il territorio, coinvolgendo più di 150 realtà fra enti e associazioni e dando così vita a una mobilitazione collettiva, piena di passione e di creatività, nel nome dell’ambiente, dell’economia circolare, della transizione energetica e della corretta informazione su questi temi, strategici per il futuro del pianeta e delle nuove generazioni".

Anche per l’edizione 2025 ci saranno molte novità e la prima è che, come già avviene con il progetto EcoZoomer con le scuole, che prosegue anche per il prossimo anno scolastico, e con gli EcoIncontri al Teatro Era e alla Fondazione Piaggio, alcune manifestazioni non si svolgeranno più durante gli EcoDays ma durante tutto l’anno, al fine di rendere continuativa nel tempo l’opera di sensibilizzazione della cittadinanza sulla sostenibilità che è al centro della missione di Ecofor Service.

In piazza Cavour è stata richiesta l’installazione di un maxischermo su cui saranno proiettati i dati relativi al monitoraggio ambientale dell’attività di Ecofor Service ed il calendario degli eventi organizzati dall’azienda. Sullo stesso maxischermo, durante i prossimi Campionati Europei di calcio, saranno trasmesse in diretta tutte le partite della Nazionale di calcio italiana.

Il prossimo EcoIncontro è già in programma al Teatro Era per il 28 Giugno 2024 alle 21:30 mentre quelli successivi si svolgeranno con cadenza mensile a partire dal mese di Settembre.

Il mercato dell’usato Carboot Ecofor, dove chiunque può vendere o scambiare gli oggetti che non usa più esponendoli direttamente dal bagagliaio della propria auto, si terrà con cadenza mensile, in collaborazione con le associazioni di volontariato di Pontedera e dei Comuni soci di Ecofor Service, alle quali andranno le quote di iscrizione così come già avvenuto nella prima edizione in favore dell’ANT.

Anche la rassegna Ecofor libri, l’Ecofor Cinefestival, gli incontri con le Ecofiabe ed i talk sulle Eccellenze locali si svolgeranno in vari fine settimana durante tutto l’anno.

Aggiornamenti sulle attività promosse da Ecofor Service S.p.A. saranno pubblicate su sito ecodays.it e sulla newsletter periodica che verrà inoltrata agli iscritti ed agli interessati a partire dal mese di Giugno.

“I numeri di questa edizione parlano da soli ma c’è un altro dato: durante gli eventi si è respirato un clima di grande interesse e consapevolezza da parte dei cittadini – ha dichiarato il presidente di Ecofor Service Antonio Pasquinucci –. L’aver promosso questa manifestazione anche fra categorie di persone che hanno sensibilità diverse, dalla presentazione dei libri alle eccellenze enogastronomiche, proponendo personalità come Vincenzo Schettini che attrae un pubblico molto giovane e Riccardo Iacona che richiama un pubblico con una coscienza critica di un certo tipo, ha ampliato moltissimo la possibilità di far conoscere l’attività di Ecofor Service e di promuovere i temi della sostenibilità ambientale”.

“Ci tengo a sottolineare che l’organizzazione e la promozione degli Ecodays è stata finanziata esclusivamente con fondi di Ecofor Service, che è una società che opera nel settore privatistico dello smaltimento dei rifiuti industriali speciali non pericolosi e che per questa attività non riceve neanche un euro di contributo pubblico – ha sottolineato l’amministratore delegato Rossano Signorini –. Il prossimo 30 Maggio il consiglio di amministrazione sottoporrà all’approvazione dell’assemblea dei soci un bilancio con un risultato netto di 6 milioni e mezzo di euro di cui una parte sarà accantonata mentre un milione e mezzo di euro sarà distribuito al Comune di Pontedera e agli altri Comuni soci”.

Fonte: Ufficio Stampa