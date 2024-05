Servizi scolastici Pontedera, iscrizioni ancora aperte. Per la mensa bando non ancora aperto

Fino al 31 Maggio è possibile iscrivere bambini e bambine ai servizi scolastici di trasporto scolastico e pre-scuola del Comune di Pontedera, in vista dell’anno educativo 2024/2025.

Il servizio pre-scuola sarà attivo per alcuni plessi delle scuole primarie con una quota di iscrizione di 10 euro e una tariffa mensile di 18 euro, ridotta a 10 euro nel caso di due o più figli iscritti al servizio. Chi intende usufruire del servizio di pre-scuola potrà iscriversi al servizio di trasporto scolastico solo per il ritorno, con un’agevolazione sulla tariffa mensile del trasporto pari al 50% (11,10 euro mensili).

"Le domande di mensa scolastica potranno essere presentate, invece, in un secondo momento - hanno fatto sapere dal Comune di Pontedera -. La data di apertura delle iscrizioni non è stata ancora individuata. Le informazioni in merito saranno pubblicate sul sito dell'Unione Valdera e gli utenti già iscritti al servizio saranno avvisati tramite l’invio di un SMS".

Le famiglie dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado in uno dei Comuni dell’Unione e desiderano usufruire dei servizi scolastici di trasporto scolastico e pre-scuola per il prossimo anno scolastico non dovranno fare altro che utilizzare il collegamento apposito che si trova sul sito dell’Unione Valdera, collegarsi al Comune di iscrizione scolastica e presentare online la propria domanda dal link "Iscrizioni".

Tutti i moduli contengono al loro interno le richieste complementari legate al servizio di interesse.

Si può accedere al portale con Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta di Identità Elettronica (CIE) o con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Fonte: Comune di Pontedera