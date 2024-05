Prendono illegalmente il reddito di cittadinanza, 42 denunce

Quarantadue persone sono state denunciate in Valdichiana per indebita percezione del reddito di cittadinanza. I carabinieri sono entrati in azione tra le province di Siena e Arezzo, la somma complessiva percepita è di circa trecentomila euro.

Secondo le ipotesi investigative, le persone coinvolte nella vicenda, "dichiaravano fraudolentemente di essere residenti presso il comune di Foiano della Chiana da almeno due anni, ovvero di permanere continuativamente da almeno 10 (dieci) anni sul territorio nazionale" come riportano i militari.

Le indagini, partite a febbraio, hanno riguardato persone di Foiano ma anche di Marciano della Chiana, Cortona, Sinalunga, Terranova Bracciolini, Capolona, Montepulciano, Castel del Piano.