Sciopero Aquarno sui tempi di vestizione, la società: "Applichiamo il contratto nazionale di categoria"

Consorzio Aquarno S.p.A. ha avuto e continua ad avere, una lunga serie di relazioni sindacali vivaci e partecipi, oltre che frequenti aventi ad oggetto tutti i temi di interesse dei lavoratori, ivi compreso da ultimo la questione dei "tempi di vestizione" e, pertanto, non ha alcun motivo per rinunciare in futuro a questa tradizione.

Non vi è, quindi, alcuna intenzione di sottrarsi al confronto con le organizzazioni sindacali.

Sullo specifico tema sollevato e relativo proprio ai "tempi di vestizione" vi è da dire, tuttavia, che esiste una specifica regolamentazione nel CCNL di categoria e che Consorzio Aquarno la applica in maniera precisa e puntuale, come peraltro applica pedissequamente ogni altra parte della disciplina contrattuale collettiva. Detta regolamentazione, in esito ad un vasto dibattito a livello nazionale, ha trovato piena conferma nel rinnovo di recente sottoscritto dai sindacati nazionali, come bilanciamento degli equilibri complessivi.

Con tali ed imprescindibili premesse Consorzio Aquarno S.p.A. è disponibile, come sempre, a svolgere gli incontri che saranno richiesti.

Fonte: Consorzio Aquarno Spa