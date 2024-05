Studentessa informa classe di un presidio pro-Palestina e rischia la sospensione, manifestazione al 'Machiavelli'

Manifestazione a sostegno di una studentessa del liceo 'Machiavelli-Capponi' di Firenze che il 14 maggio ha informato una classe, leggendo un comunicato, che il giorno dopo si sarebbe svolto uno sciopero studentesco a sostegno della Palestina e dell'accampata di piazza San Marco. "La studentessa sarà convocata oggi in presidenza. La sua "colpa" è quella di aver parlato della situazione attuale a Gaza all'interno di una classe", spiega il Collettivo Autorganizzato K1.

"Lo sciopero del 15/05 è stato uno sciopero contro il genocidio che aveva e ha raggiunto l'obiettivo di coinvolgere studentesse e studenti di scuola nell'accampata studentesca organizzata dalle studentesse universitarie UNIFI, EUI e Scuola Normale Superiore di Firenze. La studentessa sarà costretta a chiedere scusa davanti a due professoresse, la preside e i genitori e rischierà la sospensione. Riteniamo questo fatto estremamente grave e una ritorsione politica per essere una studentessa che si impegna per denunciare il genocidio dei palestinesi all'interno della scuola", affermano ancora dal collettivo.

Il presidio sarà organizzato sotto il Machiavelli, in via del Santo Spirito, 39, alle 13 di oggi "per denunciare pubblicamente questo fatto grave e per non lasciare sola la studentessa. A parer nostro se sospendono lei, possono sospendere tutti e tutte".