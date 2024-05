Tante iniziative a San Miniato tra libri e teatro: il programma

Si avvicina l’estate e, con lei, tornano anche gli attesi eventi culturali, con un cartellone sempre più ricco. Il Comune di San Miniato punta sulle variegate iniziative che fanno parte della tradizione estiva, con alcune interessanti novità. La stagione si apre con la seconda edizione di San Miniato dei lettori, la rassegna inserita nel festival La Città dei lettori, giunto alla settima edizione, organizzato da Fondazione Cr Firenze e Associazione Wimbledon Aps, diretto da Gabriele Ametrano, che andrà in scena il 25 e 26 maggio, ai Loggiati di San Domenico, e ospiterà, tra gli altri, Sigfrido Ranucci giornalista e conduttore della trasmissione Report (26 maggio, ore 11.30).

Il 30 maggio, alle ore 17.00, verranno presentati i lavori di valorizzazione nell'Area Archeologica di San Genesio, realizzati grazie alla collaborazione con l'Università di Pisa e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, mentre il 1 e 2 giugno al via la prima edizione della 100 Miglia, la manifestazione turistica culturale con prove di guida su percorsi speciali, organizzata dall'associazione Ruote Classiche di Toscana, in collaborazione con il CCN San Miniato e la Fondazione San Miniato Promozione.

Dal 14 giugno al 5 luglio vanno in scena i tre appuntamenti di Teatro comico itinerante dedicati alla risata toscana, a ingresso gratuito, che, per questa edizione, saranno ospitati nelle frazioni di San Donato, Balconevisi e La Scala, eventi in collaborazione con il Teatrino dei Fondi.

Dal 28 al 30 giugno, 41esimo compleanno de La Luna è azzurra, il festival del teatro di figura organizzato da Terzostudio. Il centro storico sarà invaso da spettacoli e animazioni di teatro di figura, ad ingresso libero, con un programma di grande qualità. Piazza Duomo, Piazza del Seminario, i Loggiati di San Domenico, piazza del Popolo e le strade del centro ospiteranno ben 25 spettacoli nelle tre serate del festival.

Anche quest’anno, dal 7 luglio al 25 agosto, torna la consueta rassegna itinerante di Cinema sotto le stelle, con sette film ad ingresso gratuito, a cura di Arci Zona Cuoio, adatta a famiglie e bambini, con commedie e cartoni animati, che toccherà sette frazioni del Comune (Ponte a Egola, Ponte a Elsa, Stibbio, Corazzano, Roffia, La Serra e Isola).

Arci Valdarno Inferiore presenta la quarta edizione di ArciCorto Film Festival, il festival dedicato al cortometraggio, che nasce dall’esigenza e dalla voglia di accorciare la distanza tra cinema e spettatore, prediligendo le autoproduzioni a basso e medio costo, per poter rendere partecipe il più possibile il pubblico. La manifestazione, che dal 2022 è diventata internazionale, anche quest’anno sta vedendo l’adesione di un alto numero di opere, pervenute da tutto il mondo, su tematiche molto importanti. Due gli appuntamenti: un'anteprima l'11 luglio (ore 21) a La Catena e la finale si svolgerà il 27 luglio (ore 21) ai Loggiati di San Domenico.

Venerdì 26 luglio (ore 19.45), in Piazza Duomo, farà di nuovo tappa a San Miniato Musicastrada Festival che, dopo il successo straordinario dell'anno scorso con il concerto di Niccolò Fabi, quest’anno torna con un altro ospite eccezionale: Daniele Silvestri.

Chiude il lungo cartellone di eventi estivi, come da tradizione, il Palio di San Rocco (10-16 agosto 2024), la sesta a cura di Tra i Binari, con una programmazione che ricerca spunti e riflessioni sul concetto di comunità.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa