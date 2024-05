Uno sguardo nella memoria, le foto dei deportati nella mostra Aned Empolese Valdelsa

Venerdì 24 maggio alla Casa della memoria di Empoli in via Livornese, 42, quartiere di Santa Maria, sarà inaugurata una mostra fotografica promossa da Aned Empolese Valdelsa dedicata ai deportati, alle loro famiglie e ai luoghi della deportazione. La mostra sarà aperta da venerdì 24 maggio a domenica 26 maggio compreso, dalle ore 16.30 alle ore 19.30. La mostra si terrà in occasione dell'80esimo anniversario della deportazione politica dell'Empolese Valdelsa.

Fonte: Aned Empolese Valdelsa