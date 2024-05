A San Casciano 128 studenti per il “diploma artigiani”

Questa mattina, presso la Scuola Media Ippolito Nievo di San Casciano, si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione a "Impara l'arte e mettila da parte", un'iniziativa dedicata a avvicinare i giovani all'artigianato e far (ri)scoprire loro mestieri ricchi di fascino, creatività e potenziale remunerativo.

128 allievi delle classi prima media hanno ricevuto gli attestati, coronando così il successo del programma. Promosso da CNA Chianti, patrocinato dal Comune e sponsorizzato da Chianti Banca, il progetto ha visto gli studenti impegnati ogni settimana in laboratori di intarsio, ceramica e oreficeria, tenuti rispettivamente dagli artigiani Omero Soffici, Mauro Cavini e Caterina Monasta, con la supervisione delle insegnanti Alessandra Bucciarelli e Lucia Lisi.

Le attività si sono svolte in vere e proprie botteghe artigiane allestite in un'apposita aula della scuola, dove agli allievi è stata insegnata sia la teoria che la pratica dei mestieri tradizionali. La cerimonia di consegna degli attestati si è svolta alla presenza di Veronica Cei, presidente di CNA Chianti, Roberto Ciappi, sindaco di San Casciano, Francesco Amerighi, membro di presidenza di CNA Firenze Metropolitanae e Laura Gallenga, collaboratrice del dirigente scolastico.

Le opere d'arte realizzate dagli studenti sono state esposte con orgoglio nella biblioteca della Scuola, testimoniando il talento e la dedizione dei partecipanti.

"Questa edizione di Impara l'arte e mettila da parte rappresenta per noi un traguardo significativo visto che ci stiamo avvicinando al decimo anniversario. Questo programma consente di centrare tre obiettivi: avvicina i giovani all’artigianato, rafforza il loro legame con il territorio di appartenenza e dà loro strumenti per orientarsi in modo più consapevole nel futuro mondo del lavoro. Sono fiera di vedere come la collaborazione tra enti locali, istituzioni educative e il settore privato possa portare a risultati così positivi per il futuro dei nostri ragazzi e della nostra comunità” ha dichiarato Veronica Cei.

"È stato un privilegio prendere parte a questa iniziativa e guidare gli allievi durante l’apprendimento. Vedere il loro entusiasmo e la loro dedizione nel creare opere d'arte è stata una fonte di ispirazione. Sono convinto che il lavoro di progettazione e la concretezza tangibile del prodotto finito abbiano un valore educativo fondamentale per questi ragazzi. Spero che questa esperienza abbia non solo nutrito la loro creatività, ma anche ispirato una nuova generazione di artigiani" ha aggiunto Omero Soffici.

Le imprese artigiane attive del Chianti sono 2.161 (il 32% del totale dell’area). Sono localizzate per il 27% a Bagno a Ripoli, IL 20% A San Casciano in VP, il 19% a Greve in Chianti, il 17% a Barberino Tavarnelle e il 17% a Impruneta. Nell’ultimo anno sono rimaste sostanzialmente stabili (-0,4%).

Fonte: Ufficio Stampa