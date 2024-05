Acque conferma la risoluzione del problema idrico accaduto a Santa Croce

In riferimento al guasto sull’adduttrice principale della rete idrica nel comune di Santa Croce sull’Arno che oggi, sabato 18 maggio, ha causato l’interruzione idrica nel capoluogo, Acque comunica che l’intervento di riparazione si è concluso con esito positivo. I tecnici sono quindi passati alle manovre per il ripristino dell’erogazione idrica, che avverrà entro l’orario inizialmente previsto, cioè le 20.30 di stasera, e sarà accompagnato da temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo.

A causa della significativa durata dell’interruzione idrica, unita agli alti livelli di consumo che è possibile immaginare al ripristino dell’erogazione, non è da escludere un più lento ritorno ai normali standard di servizio, in termini di continuità e pressione, specie per le utenze poste nelle parti più alte del capoluogo o ai piani superiori delle abitazioni. Fino al completo ritorno del regolare servizio, resterà sempre a disposizione il punto di approvvigionamento idrico sostitutivo tramite l’autobotte posizionata in piazza Matteotti.

Fonte: Comunicazione e Relazioni Esterne - Acque Spa