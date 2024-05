Alessandro De Giuli invita Funaro e i compagni di partito ad approvare la legge sui consorzi

Firenze Rinasce ha partecipato al corteo della GKN per chiedere che venga approvata la legge sui consorzi industriali, come richiesto dalle RSU e dal collettivo. lo ha fatto senza clamore perché è giusto che in queste occasioni parlino i lavoratori e le loro rappresentanze.

Noto che i miei avversari per la carica di sindaco non hanno lesinato dichiarazioni ed interviste: piuttosto che farsi belli di fronte alle telecamere spingano i oro compagni di partire a discutere, come richiesto dal corteo, la legge in consiglio regionale, e chiamino i loro partiti alle responsabilità politiche rispetto alla vertenza

Alessandro De Giuli, candidato sindaco della Lista Firenze Rinasce