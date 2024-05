Alluvione, 900mila euro dal Comune di Quarrata per le strade di Lucciano e Tizzana

L’amministrazione ha stanziato, attingendo a propri fondi comunali, le somme necessarie per effettuare i lavori di ripristino di via Lucciano a Quarrata e via Lunga e Riacci tra Tizzana e Colle. Entrambe le strade

erano state danneggiate duramente durante gli episodi alluvionali del novembre scorso.

Per entrambe le strade sono stati affidati i relativi incarichi per completare la progettazione entro la fine dell’estate: l’obiettivo è di poter concludere entrambi gli interventi stradali in via Lunga e Riacci e via di

Lucciano entro la fine di ottobre.

Per questi due interventi il Comune ha stanziato 898mila Euro complessivi così ripartiti: 730mila Euro per il ripristino di via di Lucciano e la stabilizzazione delle sponde del corso d’acqua in località Silvione; 168mila Euro per il ripristino di via Lunga e Riacci e la messa in sicurezza del fosso presente tramite lo spostamento dello stesso.

Via di Lucciano risulta di notevole importanza da un punto di vista di intensità di traffico essendo di collegamento tra il centro cittadino e la frazione di Lucciano, oltre a presentare numerosi insediamenti residenziali su ambo i lati della carreggiata; durante gli eccezionali eventi meteorologici del 2-3-4-5 novembre 2023 che hanno interessato il territorio comunale, il corso d’acqua presente in località Silvione ha provocato l’erosione della sponda a lato della viabilità di via di Lucciano. Le acque di transito hanno eroso la sponda fin sotto la sede stradale scavando lo strato sottostante e danneggiandola gravemente, rendendo di fatto la viabilità impossibile.

Via Lunga e Riacci è una strada collinare di notevole importanza da un punto di vista di intensità di traffico in quanto funge da collegamento fra la frazione di Tizzana e quella di Colle; inoltre la stessa viene utilizzata per gli spostamenti fra i territori comunali di Carmignano e Quarrata come viabilità alternativa alla via Statale 66. Durante gli eccezionali eventi meteorologici del novembre 2023 il fosso presente al lato della strada non è riuscito a smaltire le forti piogge cadute sulla collina e sui campi soprastanti; inoltre il tratto intubato del fosso che attraversa perpendicolarmente la strada si è ostruito per effetto del trasporto solido. In conseguenza di ciò le acque hanno “ruscellato” sulla strada provocando l’erosione della sponda a lato della viabilità. Le acque di transito hanno poi sollevato parte del “pacchetto stradale” rendendo impossibile la viabilità

