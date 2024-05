Amministrative Firenze. Funaro su Schmidt: continua an on vedere i fascisti e razzisti intorno a lui

“Dopo il candidato di Casa Pound, oggi leggiamo che nelle liste della Lega viene candidato Alessio Di Giulio condannato per istigazione all’odio e al razzismo appena due anni fa. Tutto normale per Eike Schmidt? Il candidato di Donzelli continua a non vedere i fascisti e i razzisti che sostengono la sua candidatura? È ancora convinto di poter abbindolare i fiorentini con la storiella del candidato civico? Qui non è più un problema di occhiali da correggere, non è più tempo per l’ironia. Questo è semplicemente un insulto a Firenze, città medaglia d’oro per la Resistenza al nazifascismo”.

Così la candidata della coalizione del centrosinistra Sara Funaro si rivolge a Eike Schmidt.

Fonte: Ufficio stampa