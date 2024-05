Amministrative Gambassi: Setteducati annuncia Baldini in giunta in caso di vittoria

Samanta Setteducati , candidata sindaca, sostenuta dalla lista civica Viviamo Gambassi Terme , da mesi impegnata nella campagna elettorale comincia a pensare alla squadra che l'affiancherà in caso di elezione.

Setteducati ha annunciato Davide Baldini come assessore della sua Giunta: «Davide-dichiara la sindaca-è un talento giovane gambassino che si propone di portare una ventata di novità e competenza nella nostra amministrazione. A 27 anni è già un brillante laureato in economia e sta affinando la sua esperienza come praticante commercialista e revisore. Ma non è solo la sua carriera a definirlo: Davide è un pilastro della nostra comunità, attivo coinvolto in diverse associazioni locali dove dedica tempo ed energia per promuovere il benessere e il progresso di tutti noi. Con la sua freschezza e le sue competenze è pronto a lavorare per migliorare la qualità della vita nel nostro comune, dimostrando che il cambiamento positivo è alla portata di tutti».

La candidata è inoltre impegnata in un fitto calendario di iniziative per presentare il programma ei candidati ai cittadini: lunedì 20 maggio alle 21.30 incontro alla Villa del Castagno, martedì 21 maggio la mattina sarà al mercato settimanale, mentre la sera alle 21.30 incontro al circolo Arci di Varna, giovedì 23 alle 21.30 incontro all'agriturismo Villa Pillo e sabato 25 dalle 10 alle 12.30 incontro presso la sede del comitato elettorale in via Garibaldi.

Fonte: Ufficio Stampa pd Empolese Valdelsa