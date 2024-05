Castelnuovo Berardenga: una pensione per cani contro l’abbandono dei mesi estivi

A fianco del canile sovracomunale di Murlo è stata realizzata una nuova struttura da destinare a pensionario per cani a prezzi accessibili, offrendo un valido aiuto per chi vuole andare in vacanza e non può portare con sé il proprio amico a quattro zampe. Questo nuovo servizio, che sarà attivato a partire dal 1 giugno 2024, è nato con l’obiettivo di contrastare il più possibile il fenomeno dell’abbandono dei cani durante il periodo estivo.

La pensione è munita di box dedicati e i cani potranno godere di una zona di sgambamento e delle giornaliere passeggiate effettuate insieme allo staff della struttura. Il costo è di €15 al giorno e il servizio comprende: custodia, vitto, alloggio in box esclusivo e sgambatura. Sarà disponibile anche l’assistenza veterinaria 24 ore su 24 con un costo aggiuntivo.

Fonte: Comune di Castelnuovo Berardenga