Cena elettorale Mantellassi: oltre 400 persone a Ponte a Elsa

Una grande festa per Alessio Mantellassi, a casa sua.

Ieri sera 410 persone hanno partecipato alla cena elettorale, che si è tenuta in via Fratelli Cervi.

Un bellissimo serpentone di tavoli, quasi tutti ponteaelsesi, che hanno voluto festeggiare il candidato “di casa”.

«È davvero incredibile vedervi così in tanti - parla commosso Mantellassi- devo ringraziare per prima cosa tutti i volontari che da settimane si impegnano per questa iniziativa e poi tutti voi presenti, oltre ai candidati e candidate al Consiglio comunale delle liste che mi sostengono, 116 persone che mi appoggiano in questa bella avventura. Mai avevamo messo in campo una squadra così numerosa. Per me Ponte a Elsa è casa, da qui ho cominciato la mia campagna elettorale e qui stasera sto vivendo un'emozione incredibile. Abbiamo scelto di fare una cena in strada proprio per dare il senso di comunità, una scelta coraggiosa, ma questo dà proprio il senso di una grande comunità! Perdonatemi una nota romantica, da me che romantico non sono, questa è casa mia, la sento casa mia e credo che le storie più belle debbano partire da casa, con un tocco di sentimento. Perché nemmeno la campagna elettorale si può fare con odio, contro qualcuno, ma per qualcosa, va fatta con sentimento e passione per una comunità. E noi qui stasera dimostriamo che siamo una bella comunità e una bella storia empolese».

Fonte: Ufficio Stampa