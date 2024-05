Cinque premi per la quinta edizione di "Big Screen Laba"

Miglior regia/scrittura/sceneggiatura, miglior fotografia, miglior post-produzione, un riconoscimento dalla sala virtuale degli allievi Laba e un premio speciale dedicato alla memoria di Gabriele Masi. Sono le cinque assegnazioni previste per la quinta edizione di "Big Screen Laba", la rassegna di produzioni video che chiude l'anno accademico di Laba Firenze e che vede protagoniste le opere degli studenti del triennio e gli iscritti al biennio in Cinema e Audiovisivi. Le opere selezionate - 9 pellicole su un totale di 17 candidature avanzate - saranno proiettate durante la serata di Big Screen Laba, in programma per martedì 21 maggio alle ore 18.30 al Cinema Spazio Alfieri (via dell'Ulivo, 8) a Firenze.

Presenti in sala gli allievi che hanno firmato i lavori, i referenti d'istituto e la giuria esterna (composta dal regista Francesco Faralli e dai critici cinematografici de "Il Cineocchio", Alessandro Gamma e Sabrina Crivelli) che assegnerà i riconoscimenti per miglior regia, miglior fotografia e miglior post-produzione. Non mancheranno poi i parenti e gli amici stretti di Gabriele Masi, il 28enne, ex allievo Laba, deceduto il 30 giugno 2020 a Firenze in un incidente stradale: un'altra apposita giuria (in cui figurano, appunto, esperti del settore, oltre ai familiari e agli amici di Gabriele) stabilirà infatti il vincitore del premio Gabriele Masi che da tre anni celebra il talento dei giovani iscritti nel ricordo del compianto e appassionato videomaker. L'evento è su invito ed è stato coordinato dalla responsabile del dipartimento Cinema Veronica Citi.

Nel corso dell'appuntamento, come detto, saranno proiettate sullo schermo 9 pellicole che spaziano dal documentario al video musicale, fino alla fiction. Tutte e 17 le opere saranno invece visibili all'interno di una sala cinema virtuale Youtube che consentirà ai soli iscritti Laba di decretare la migliore proposta. Ad aprire e chiudere la kermesse accademica ci saranno in testa il nuovo spot Laba realizzato dagli studenti del biennio Cinema e in coda il cortometraggio inedito che ha coinvolto 40 studenti in tutti i ruoli, dalla figurazione semplice alla direzione della fotografia passando dai costumi al materiale di scena: un vero e proprio inno d’amore al cinema da parte di Laba e dei suoi studenti, coadiuvati da 6 docenti, precederà con leggerezza i verdetti della giuria.

Fonte: Ufficio Stampa