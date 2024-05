Edera Summer Camp, 4 giorni di formazione sul giornalismo alle Cascine

Arriva la prima edizione dell’Edera Summer Camp - Strumenti comunicativi e linguaggio giornalistico, organizzato da Edera Rivista e l’Informagiovani del Comune di Firenze. Main sponsor dell’evento è il marchio di penne Schneider. Quattro giorni di formazione dal 17 al 20 giugno nella redazione di Edera al Parco alle Cascine.

Venti posti a disposizione, con partecipazione gratuita, per i giovani dai 16 ai 30 anni che vorranno candidarsi e scoprire di più sul mondo della comunicazione e il sistema dell’informazione.

Edera Summer Camp nasce per chi intende fare pratica nel settore della comunicazione con esperienze di scrittura e pubblicazione, ma anche per tutti coloro che vogliono capire come leggere un giornale e come orientarsi nel mondo dell’informazione.

"Dopo tre anni di corsi, laboratori e incontri nelle Università e nei licei italiani siamo pronti e felici di affrontare questa nuova avventura - dicono dalla redazione di Edera Rivista -. Cercheremo di fornire ai partecipanti più competenze possibili per iniziare a muoversi nella comunicazione. Durante le sedici ore di formazione analizzeremo casi studio, approfondiremo le basi della scrittura con consigli pratici ed esercitazioni, organizzeremo uscite di gruppo per vere esperienze sul campo, creeremo piani editoriali e molto altro, racconteremo come si articola il lavoro della redazione di Edera. Alla fine del percorso, i partecipanti pubblicheranno un loro articolo, raccontando aspetti culturali e sociali della città di Firenze".

Gli appuntamenti, dal 17 al 20 giugno, si svolgeranno la mattina dalle 9 alle 13, al Parc di Firenze (Piazzale delle Cascine, 7: possibilità di raggiungere il luogo tramite mezzi pubblici e privati, con ampio parcheggio). L’iscrizione è gratuita fino esaurimento posti, tramite il sito www.ederarivista.it.

Edera – La cultura cresce ovunque è un’associazione di promozione sociale nata nel 2016 che ogni mese stampa una rivista cartacea distribuita in edicola e per abbonamento in tutta Italia. Produce documentari e reportage, oltre a organizzare eventi e iniziative culturali sul territorio.

Fonte: Edera – La cultura cresce ovunque