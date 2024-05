Ferretti Confartigianato: bene proposta di Urso. Ora occorre lavorare con comune e associazioni

"I dehors e i tavoli all'aperto, che più volte abbiamo elogiato, hanno rappresentato una novità positiva per le imprese, soprattutto quelle più piccole, aiutandole concretamente a superare il difficile momento post-chiusure. Siamo, dunque, favorevoli a rendere strutturali questi elementi, che in molti casi hanno sostenuto il commercio oltre al decoro urbano attraverso la socialità, purché siano fornite disposizioni chiare e soprattutto stabili. È fondamentale, inoltre, lavorare in sinergia con le associazioni e con il Comune perché ogni città e ogni piazza ha le sue specificità".

Jacopo Ferretti, Segretario Generale di Confartigianato Imprese Firenze