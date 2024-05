Fiorentina-Napoli, Att raccoglie oltre 4mila euro per l'assistenza domiciliare

I volontari dell’Associazione Tumori Toscana presenti stasera allo stadio Franchi in occasione della partita Fiorentina – Napoli hanno raccolto oltre 4200 euro.

“Ringrazio tutti i tifosi viola per la straordinaria generosità – ha detto il Presidente ATT, Giuseppe Spinelli e l’ACF Fiorentina per l’ospitalità e l’impegno nel sociale. I fondi raccolti saranno destinati al Progetto Over 70 che prevede un programma di assistenza domiciliare a 360° dedicato ai pazienti in età avanzata, per dare risposte adeguate a tutti i loro bisogni di cura e di assistenza pratica e psicologica”.