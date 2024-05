Gianni Siragusa ottiene il 4° posto sui 10 km dai campionati di Porto Santo

Gianni Siragusa quarto e argento a squadre per l'Italia dai campionati europei di marcia su strada (10 km), nell'isola di Porto Santo in Portogallo. Un altro risultato di altissimo livello internazionale per il marciatore di Colle di Val d'Elsa Gianni Siragusa. Nella 10 km l'azzurro, per una partenza non velocissima, non riesce a recuperare sull'austriaco e si deve accontentare del quarto posto individuale, trascinando la Nazionale Italiana all'argento a squadre dietro alla Spagna e davanti al Portogallo.

Domenica (19 maggio) alle 12 partirà la seconda gara in programma, quella della distanza olimpica dei 20 km.